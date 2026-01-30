¿Habrá bancos abiertos? Esto debes saber del lunes 2 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas este lunes 2 de febrero, de acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación de Bancos de México (ABM).
La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde la ABM precisó que el cierre aplica para las sucursales bancarias en general, con excepción de aquellas que se encuentran dentro de supermercados y tiendas comerciales, las cuales operarán en sus horarios habituales.
Pese al cierre de sucursales, los usuarios podrán continuar realizando operaciones financieras mediante cajeros automáticos, corresponsales bancarios y plataformas de banca digital, las cuales funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Asimismo, la Asociación de Bancos de México recordó que, conforme a la normatividad vigente, en caso de que la fecha límite de algún pago coincida con un día inhábil, este podrá realizarse el siguiente día hábil sin generar penalización o recargo alguno.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios bancarios de Morelia y el resto de Michoacán tomar previsiones, especialmente si requieren realizar trámites presenciales, depósitos en ventanilla o aclaraciones directamente en sucursal.
BCT