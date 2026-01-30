¿Habrá bancos abiertos? Esto debes saber del lunes 2 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas este lunes 2 de febrero, de acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación de Bancos de México (ABM).

La información fue dada a conocer a través de redes sociales, donde la ABM precisó que el cierre aplica para las sucursales bancarias en general, con excepción de aquellas que se encuentran dentro de supermercados y tiendas comerciales, las cuales operarán en sus horarios habituales.