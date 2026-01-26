Habitar el Centro Histórico: los retos de vivir en el corazón de Morelia

“No se deben demonizar estas transformaciones; pasa en muchas ciudades, es un fenómeno global. Pero también es un llamado a que las instituciones se fijen en los lugares que mantienen esta comunidad e incentiven acciones para que se conserve, desde la cultura, el deporte y la vida comunitaria”, precisó.

Finalmente, señaló que preservar la habitabilidad de los barrios es importante tanto para la comunidad como para la ciudad, ya que, de acuerdo con información oficial, este es uno de los criterios que se toman en cuenta para la continuidad de Morelia como Ciudad Patrimonio.

¿Y qué opinan las y los habitantes del centro? ¿Todavía es rentable vivir en esta zona?

Al respecto, durante un sondeo realizado por este medio de comunicación, don Armando, ciudadano de 70 años y con más de 35 años viviendo en la zona centro, compartió que, desde su perspectiva, los servicios sí han aumentado de manera considerable.

“Es una zona en la que he vivido la mitad de mi vida, sí hay cierto afecto. Pero el pago de servicios puede no ser rentable para muchos. Solo un ejemplo: el recibo de la luz a veces llega de más de mil pesos. Entonces sí se entiende que, de los que éramos aquí hace años, muchos se fueron a otras colonias (…)”, indicó.

Por su parte, la señora Julissa comentó que, en su caso, el pago de los servicios se vuelve más manejable debido a que tanto ella como su esposo e hijos contribuyen para cubrir estos gastos.

“Sí llegamos a pensar en vender o incluso rentar para oficinas. Pero es la casa familiar y no es fácil dejar ir tantos recuerdos; lo que ayuda es que todos aportamos (…)”, compartió.

Aunado a esto, Mario, estudiante foráneo de 22 años de edad, señaló que, al vivir con roomies y pagar únicamente un cuarto, puede costear su estadía en el Centro Histórico de Morelia.

“Las rentas en todos lados están caras; lo que nos ayuda es que somos roomies y solo pagamos por cuarto. Pero cuando hay marchas o cierran calles, sí es algo que me ha hecho pensar en mudarme”, añadió.

Finalmente, la señora Goretti compartió que lleva cerca de dos décadas viviendo en la zona centro y que ha notado un aumento en el costo de los servicios, así como un incremento en las viviendas compartidas.