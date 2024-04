Habitantes de San Miguel del Monte exigen abastecimiento de agua

Los habitantes han acordado por usos y costumbres una administración por medio de este comité, cada familia coopera anualmente 120 pesos, que sirve para darle mantenimiento a la infraestructura hídrica.

Por otro lado, hay otro dueño, del predio aledaño, Oscar Sereno Gutiérrez, que les ofreció, previo trámite ante Conagua, que usen el agua en tanto que él siga a cargo del predio, propiedad de su madre. Además ofreció corregir los linderos y si hay forma en que pueda apoyar: "Yo los apoyo, si ocupan agua les puedo dar en lo que esté yo, después no sé a quien le quede el predio, si mañana le queda a una hermana no sé, pero creo que no habría problema, porque nosotros no ocupamos el agua”.

Este medio buscó al titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (OOAPAS), Oswaldo Rodríguez, a quien el alcalde encomendó la averiguación del tema pero la respuesta fue que “no tenían injerencia” y que es un asunto de competencia federal (de la Comisión Nacional del Agua, Conagua).

