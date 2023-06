Habitantes de Morelia sufren la sequía más grave en 50 años: Antorcha Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Según los datos del monitor de sequía de la Comisión Nacional de Agua, Michoacán atraviesa por una sequía extrema, la más grave en los últimos 50 años, pues los 113 municipios del estado cuentan con algún grado de sequía.

Ante ello la capital michoacana no es la excepción, pues casi 100 de sus colonias padecen de desabasto de agua, situación que ha sido denunciada por los colonos de diferentes puntos de la ciudad ante el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), sin que hasta el momento se les haya dado una solución para la problemática.

Cabe destacar que en las primeras semanas del 2023, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, director del organismo operador declaró ante medios que el suministro de agua potable estaba garantizado durante todo el año para las familias de la capital michoacana.

Esta declaración ha quedado rebasada, y las familias de muchas de las colonias lo han dado a conocer pues han tenido que pasar hasta más de 20 días sin agua, solicitando la atención del organismo y ante la nula respuesta han tenido que comprar pipas de agua que rebasan ya los 700 u 800 pesos, pero que llena apenas un cuarto de su aljibe, lo que los imposibilita para llevar a cabo sus tareas cotidianas.

Así lo dio a conocer Angélica Pineda quien es habitante de la colonia Wenceslao Victoria Soto, quien enfatizó que llevan ya más de tres meses sin contar con el vital líquido, “teníamos ya más de 15 días sin lavar, y lo poquito que nos llegó no nos dura ni una semana, nosotros hemos tenido que reciclar el agua para poder subsistir y seguir adelante”, indicó.

Pero este no es el único caso, pues Rosa Santiago Santiago, habitante también de esta colonia vive con su esposo que es discapacitado y quien necesita a su vez, más cuidados de sanidad, aún así, por la carencia del agua ella ha tenido que estar comprando pipas desde octubre del 2022. “declaración”

Otro de los afectados es Arón Luna Vargas quien dijo que durante meses ha estado visitando diferentes dependencias en el municipio sin que hasta el momento ninguna le dé una solución, “mientras no haya un abasto de agua suficiente, el acto que deben de tener ellos de manera humana, es mandar el apoyo de pipas, OOAPAS tiene bastantes carencias en cuanto a su personal; como ciudadano quiero hacer una exigencia a las autoridades para que pongan atención, pues es una situación grave, que se vuelvan a humanizar, el servicio que están otorgando es vital y si no se ubican en el grado de importancia que tienen sus funciones, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando hasta que esto se resuelva”, enfatizó.

Así como ellos, miles de morelianos se enfrentan a este grave desabasto del agua, sin que hasta la fecha, las autoridades del OOAPAS, o las autoridades municipales hayan dado una solución a tan severo problema, urge, de manera inmediata, que las autoridades de los tres niveles trabajen y planteen un plan hídrico que beneficie a las familias más humildes de la capital michoacana.

