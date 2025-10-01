Habilitan paradas de transporte provisionales por obras del teleférico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, anunció variaciones en las paradas del transporte público que conectan con la avenida Madero, a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, esto con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular en la zona mientras se construye la estación 4 del teleférico de Morelia.

Las paradas de transporte provisionales se establecerán en tres puntos: calzada La Huerta, esquina con Madero, entre las calles Madero y Luis de León Romano; en la zona bancaria de la avenida Madero, en contra esquina con la calle Pedro de Fuentes, y en la esquina con la calle María Rodríguez del Toro de Lazarín.