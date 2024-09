Ha recibido SECOEM 2 mil 500 denuncias en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del 2024, la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM) ha recibido 2 mil 500 denuncias, cifra que representa un incremento de por lo menos 700 denuncias en comparación con el mismo periodo de 2023, así lo informó la titular de la dependencia, Azucena Marín Correa.

En entrevista, la funcionaria consideró que este incremento se debe a que la ciudadanía está recuperando la confianza y se anima a denunciar.

En su mayoría, explicó, se trata de denuncias en contra de la presente administración, de las cuales, un amplio porcentaje lo lleva la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Salud, detalló.

“Son de este año, de esta administración, generalmente cuando denuncias un hecho es porque acaba de ocurrir, tendré unas 20 de la pasada administración. El grueso es de esta administración. Esto habla de que la ciudadanía está recobrando la confianza en la Contraloría para presentar las denuncias”.

La contralora explicó que muchas de las denuncias que recibe tienen que ver con problemas sindicales entre profesores, cuestiones de padres de familia, algunas denuncias por temas sexuales, entre otros aspectos. En ese sentido, detalló que en esos casos las denuncias se derivan a la dependencia correspondiente.

“Hay denuncias de maestros porque no les asignaron las horas, porque no los dejan entrar a clases a su lugar, los sindicatos, las cooperativas, no nos corresponde, recibo muchas denuncias de temas sexuales, de acoso, que muchas veces por la naturaleza del hecho no deberíamos de interferir y muchas también son en contra de personas que no son servidores públicos de la actual administración del estado, me toca derivarlas a algún municipio e incluso a la federación”.

Azucena Marín añadió que hay aproximadamente tres funcionarios sancionados de la actual administración. Sin embargo, agregó que desde que tomó el cargo son alrededor de 17 los servidores que han sido inhabilitados y su proceso todavía está en trámite.