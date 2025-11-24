Guardianes del Agua: 250 niños se unen al cuidado del recurso en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) visitó la Escuela Primaria Vasconcelos, donde el director general, Adolfo Torres Ramírez, dio la bienvenida a 250 nuevas niñas y niños que se suman al programa “Guardianes del Agua”, iniciativa educativa que promueve, de manera cercana, el cuidado y la cultura del agua en cada institución escolar de nuestra ciudad.

Durante la visita, Guardianes del Agua compartió dinámicas, materiales y actividades que fortalecen la conciencia sobre el uso responsable del recurso hídrico, reforzando el compromiso del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, por impulsar acciones que fomenten una ciudad más sostenible.

Al dirigir un mensaje a la comunidad escolar, Adolfo Torres Ramírez señaló: “Para nosotros es fundamental sembrar en nuestras niñas y niños la importancia del agua. Hoy Morelia suma 250 nuevos Guardianes, y cada uno de ellos representa un paso más hacia una ciudad que protege y valora su recurso más vital".

El director del Organismo agradeció a docentes, directivos y madres y padres de familia por abrir las puertas de la institución y sumarse a este esfuerzo colectivo que busca formar generaciones más conscientes y comprometidas con el futuro de Morelia, para juntos hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.