Guardianes de la Movilidad llega a seis mil beneficiarios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, el programa Guardianes de la Movilidad llegó a seis mil beneficiarios en Morelia, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal (Sedum).

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, desde su lanzamiento en octubre, este programa de la Sedum Municipal ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad escolar, ya que se han impartido tanto capacitaciones en materia de movilidad como acciones complementarias en los planteles.