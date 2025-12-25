Guardianes de la Movilidad llega a seis mil beneficiarios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, el programa Guardianes de la Movilidad llegó a seis mil beneficiarios en Morelia, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal (Sedum).
En entrevista colectiva, la secretaria señaló que, desde su lanzamiento en octubre, este programa de la Sedum Municipal ha tenido buena aceptación por parte de la comunidad escolar, ya que se han impartido tanto capacitaciones en materia de movilidad como acciones complementarias en los planteles.
Cabe resaltar que Guardianes de la Movilidad fue impulsado por la Sedum el pasado 6 de octubre. De acuerdo con la dependencia, la estrategia se concretó con tres personajes principales: Cebra Lisa, Pato Peatón y Frida Canina, quienes refuerzan acciones de educación vial entre las y los alumnos de centros de educación básica de Morelia.
A través del programa se imparten talleres para estudiantes, personal escolar y padres de familia; además, se realizan trabajos de balizamiento en los alrededores de las escuelas.
RPO