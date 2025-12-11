Guardia Civil neutraliza granada de gas, fue localizada en excavación por construcción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, informó que cerca del mediodía se llevó a cabo el aseguramiento de una granada de gas localizada luego de una excavación realizada en una zona en construcción, localizada en Tres Marías en Morelia, tras un reporte canalizado por el C5i.
Como parte de los protocolos de análisis técnico-operativo, el artefacto fue sometido a una toma radiográfica (rayos X) para descartar alteraciones internas o adaptaciones que representaran un riesgo mayor. El estudio confirmó que no presentaba modificaciones.
De manera simultánea, el personal especializado ejecutó un barrido perimetral de búsqueda y detección para identificar la posible presencia de otros dispositivos o riesgos asociados, concluyendo sin novedad.
El operativo se realizó bajo lineamientos de inteligencia aplicada y control de escena, manteniendo en todo momento medidas de seguridad para trabajadores y población cercana.
Invitan a la población a llamar al 911 en caso de emergencias o de manera anónima al 089 para cualquier delito.
SHA