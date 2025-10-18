Guardia Civil desactiva 2 explosivos improvisados en manifestación de normalistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las manifestaciones de estudiantes normalistas en la ciudad de Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, lanzados con el objetivo de herir a personal de la Guardia Civil quien mantenía operativos efectuados para garantizar la seguridad de la población.

A través de los agrupamientos de Restablecimiento del Orden Público (AROP) y el Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, se hallaron ambos explosivos al momento que se desarrollaba una marcha encabezada por los estudiantes normalistas.