Guardería en Morelia es cerrada por Coepris; no cumplía normas sanitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), informa que derivado de acciones de vigilancia sanitaria se llevó a cabo la suspensión de actividades de una estancia infantil en la colonia Eduardo Ruiz, de Morelia, tras detectarse incumplimientos a la normatividad aplicable y la falta de condiciones adecuadas de higiene para la atención de menores.
Este tipo de establecimientos, como guarderías y estancias infantiles, deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, que regula la prestación de servicios de asistencia social para la población infantil y la NOM-167-SSA1-1997, relacionada con los criterios de calidad en los servicios de guarderías.
Dichas disposiciones establecen la obligación de contar con infraestructura adecuada, aviso de funcionamiento, así como garantizar la calidad e inocuidad alimentaria para proteger la salud de los menores.
Durante la verificación realizada por personal de Coepris Michoacán se constató que la estancia infantil carecía de las medidas de higiene indispensables para el cuidado seguro de las niñas y niños, por lo que se procedió a la suspensión inmediata de sus actividades, en apego al marco legal vigente.
En lo que va del presente año, la SSM a través de Coepris, ha realizado 30 verificaciones sanitarias en guarderías y estancias infantiles del estado, con el propósito de garantizar espacios seguros y libres de riesgos para la niñez.
La SSM pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx para recibir quejas o reportes relacionados con establecimientos que incumplan la normatividad sanitaria. Además, reitera su compromiso con la protección de la salud de la niñez y mantener acciones permanentes de vigilancia sanitaria en este tipo de establecimientos.
