Guías de turistas: ¿Sabes cómo identificarlos?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En algún momento de nuestras vidas habremos visto grupos de turistas siguiendo atentamente las explicaciones de un profesional sobre lo más destacado del sitio que están visitando, las obras de arte de un museo o un edificio histórico. Ellos son los guías de turista, quienes orientan e informan a los visitantes sobre la riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica de aquellos lugares que tienen historia.

Pero, ¿sabes cómo identificarlos? En Michoacán existen alrededor de 200 guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo Federal, de los cuales dos tercios laboran de manera cotidiana, mientras que el resto lo hace por hobbie y cultura general, sin estar en el mercado. Sin embargo, tan solo en Morelia hay 60 personas no acreditadas ni certificadas para esta labor.

De acuerdo con el vicepresidente y fundador de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Gabriel Chávez Villa, ningún ayuntamiento municipal tiene la facultad para acreditar y certificar a los guías de turista, toda vez que se trata de un proceso federal y que se deben cumplir diversas Normas Oficiales Mexicanas, como son la NOM-08-TUR-2002 para los guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural, y la NOM-09-TUR-2002 para los guías especializados en actividades específicas.