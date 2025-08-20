Morelia

Guías de turistas: ¿Sabes cómo identificarlos?

En Morelia hay 60 personas que no tienen la acreditación
Guías de turistas: ¿Sabes cómo identificarlos?
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En algún momento de nuestras vidas habremos visto grupos de turistas siguiendo atentamente las explicaciones de un profesional sobre lo más destacado del sitio que están visitando, las obras de arte de un museo o un edificio histórico. Ellos son los guías de turista, quienes orientan e informan a los visitantes sobre la riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica de aquellos lugares que tienen historia.

Pero, ¿sabes cómo identificarlos? En Michoacán existen alrededor de 200 guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo Federal, de los cuales dos tercios laboran de manera cotidiana, mientras que el resto lo hace por hobbie y cultura general, sin estar en el mercado. Sin embargo, tan solo en Morelia hay 60 personas no acreditadas ni certificadas para esta labor.

De acuerdo con el vicepresidente y fundador de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Gabriel Chávez Villa, ningún ayuntamiento municipal tiene la facultad para acreditar y certificar a los guías de turista, toda vez que se trata de un proceso federal y que se deben cumplir diversas Normas Oficiales Mexicanas, como son la NOM-08-TUR-2002 para los guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural, y la NOM-09-TUR-2002 para los guías especializados en actividades específicas.

Portar una credencial que tenga vigencia de 4 años y haber cumplido con 160 horas avaladas por la Secretaría de Turismo Federal, refirió, es fundamental para identificar a un guía de turista acreditado. Para la credencial permanente se deben cumplir tres procesos. Ellos, dijo, cursaron 12 módulos entre los que destacan temas de Historia de México, Arqueología, Arte Prehispánico, Etnografía y Arte Popular, Geografía Turística, Conducción y Manejo de Grupos, Primeros Auxilios, entre otros.

"Si estas personas no cuentan con este diplomado y cuentan con una credencial que les otorgó el municipio de Morelia u otros del estado, creo que están errando el camino. Ellos se deben certificar, acreditar, porque es lo que mandata la Sectur Federal"
subrayó

Indicó que a nivel nacional existen 12 mil guías de turistas y, tan solo en el sureste mexicano, principalmente en la Riviera Maya, hay 4 mil guías.

Es de mencionar que, actualmente, se encuentran en proceso de certificación 22 nuevos guías de turistas, quienes en cinco meses, aproximadamente, estarán listos para realizar su trabajo en Morelia.

VERÓNICA TORRES
Te puede interesar:
Michoacán, sede del encuentro que congregará a todas las comisiones fílmicas del país
Guías de turistas: ¿Sabes cómo identificarlos?

RPO

guías de turistas
Certificación turística

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com