Grupos de alerta vial en WAP desafían el alcoholímetro

De acuerdo al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), en 2025 se atendieron 20 mil 493 hechos viales ocurridos en diversos puntos del estado; 27 por ciento de los siniestros se vieron involucrados motocicletas, es decir, 5 mil 720 casos.

Morelia es el principal municipio con mayor demanda de servicios de emergencia al registrar 2 mil 341 hechos viales, seguido de Uruapan con mil 300, Zamora con 821, Lázaro Cárdenas con 712 y Pátzcuaro con 565.

Para el CRUM, los accidentes viales ocasionados por esquivar los puestos de alcoholímetros que instalan los elementos de seguridad son los de mayor riesgo, toda vez que la velocidad y el consumo de bebidas embriagantes pone en riesgo no solo al conductor, sino también a los acompañantes y a terceras personas que vayan en otro vehículo o que estén en la zona.

Lesiones graves hasta la muerte son los resultados que dejan la alta velocidad combinado con el alcohol, por lo que los alcoholímetros son estrategias que buscan salvaguardar la vida de las personas.

BCT