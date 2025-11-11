Grupo Salinas se suma a estrategia Punto Naranja del Gobierno de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el acto con el que Grupo Salinas se sumó a la estrategia Punto Naranja mediante 250 trabajadores de 13 sucursales Elektra capacitados contra la violencia de género.

El alcalde recordó que, a su llegada al Gobierno Municipal, Morelia se encontraba en el tercer puesto nacional de más violencia contra la mujer, pero en solo un año se le sacó de esta posición y de los primeros 100 puestos gracias a acciones como Punto Naranja.

Comentó que este programa que ya suma 350 puntos, incluye capacitación por parte de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y seguimiento de la Policía Morelia, a lo que se suman acciones como rescate de espacios públicos y reparación de luminarias, a través de la Secretaría de Servicios Públicos.