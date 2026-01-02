Morelia

¿Grietas tras el sismo? Esto debes hacer según Protección Civil y CENAPRED

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia realiza recorridos preventivos en distintas zonas de la ciudad, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este martes 2 de enero de 2026.

Aunque hasta el momento no se reportan afectaciones graves, las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos básicos de seguridad en caso de sismo, así como verificar posibles daños estructurales en las viviendas.

Entre las recomendaciones clave emitidas por Bomberos Morelia, destacan:

  • Mantén la calma.

  • Elimina fuentes de incendio. (cierra el gas, apaga veladoras, desconecta aparatos)

  • Aléjate de objetos o cristales que puedan caer.

  • No uses elevadores.

  • Ubícate en zonas de seguridad.

  • Localiza la ruta de evacuación más cercana.

Para reportar emergencias, está disponible la línea directa:
443 369 7221 (Bomberos Morelia)

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda que después de un sismo, las personas revisen cuidadosamente sus viviendas, y si detectan grietas inclinadas mayores a 2 mm de ancho en los muros, evacúen el área afectada y consulten a un especialista en estructuras.

“Los daños estructurales pueden poner en riesgo la estabilidad de tu casa”, advierte el organismo federal.

Las autoridades invitan a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales como Protección Civil municipal, estatal y nacional.

Protección Civil
Sismo
Grietas
Cenapred

