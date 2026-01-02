¿Grietas tras el sismo? Esto debes hacer según Protección Civil y CENAPRED

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia realiza recorridos preventivos en distintas zonas de la ciudad, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este martes 2 de enero de 2026.

Aunque hasta el momento no se reportan afectaciones graves, las autoridades locales reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos básicos de seguridad en caso de sismo, así como verificar posibles daños estructurales en las viviendas.