Conoce fechas, horarios y cómo registrarte a estas actividades culturales del Día de Muertos
¡Gratis y con materiales! Aprende a crear flores de cempasúchil y papel picado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Cultura de Morelia invita a la ciudadanía a participar en dos talleres gratuitos que rescatan y promueven las tradiciones mexicanas: elaboración de flores de cempasúchil y creación de papel picado.

Las actividades están dirigidas a personas de todas las edades y se realizarán en el Archivo Histórico Municipal de Morelia, ubicado en Galeana #302, en el Centro Histórico de la ciudad.

🌼 Taller de Flor de Cempasúchil de papel

📅 15 de octubre de 2025
🕓 De 16:00 a 18:00 horas
📍 Archivo Histórico Municipal de Morelia
🔗 Registro: https://acortar.link/JSbCQ0
Incluye materiales y no tiene costo.

🎨 Taller de Papel Picado de Día de Muertos

📅 22 de octubre de 2025
🕓 De 16:00 a 18:00 horas
📍 Archivo Histórico Municipal de Morelia
🔗 Registro: https://acortar.link/3TIIl8
También es totalmente gratuito y se proporciona todo el material necesario.

Ambos talleres forman parte de la programación especial del municipio para conmemorar el Día de Muertos, una de las festividades más significativas del patrimonio cultural mexicano.

