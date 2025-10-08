¡Gratis y con materiales! Aprende a crear flores de cempasúchil y papel picado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Cultura de Morelia invita a la ciudadanía a participar en dos talleres gratuitos que rescatan y promueven las tradiciones mexicanas: elaboración de flores de cempasúchil y creación de papel picado.

Las actividades están dirigidas a personas de todas las edades y se realizarán en el Archivo Histórico Municipal de Morelia, ubicado en Galeana #302, en el Centro Histórico de la ciudad.

🌼 Taller de Flor de Cempasúchil de papel

📅 15 de octubre de 2025

🕓 De 16:00 a 18:00 horas

📍 Archivo Histórico Municipal de Morelia

🔗 Registro: https://acortar.link/JSbCQ0

Incluye materiales y no tiene costo.

🎨 Taller de Papel Picado de Día de Muertos

📅 22 de octubre de 2025

🕓 De 16:00 a 18:00 horas

📍 Archivo Histórico Municipal de Morelia

🔗 Registro: https://acortar.link/3TIIl8

También es totalmente gratuito y se proporciona todo el material necesario.