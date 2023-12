Grande, el rezago en materia de infraestructura urbana en Morelia: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hay “un gran rezago en materia de discapacidad porque durante décadas en Morelia se construyeron las calles y las banquetas pensando en los automóviles, sin incentivar la movilidad alternativa, para las personas con discapacidad y sin incentivar el uso de bicicletas” informó Alfonso Martínez Alcázar.

El alcalde destacó que, “en mis administraciones hemos trabajado mucho por ejemplo en la señalética de personas con discapacidad visual, Morelia recibió un reconocimiento internacional por ello, con la construcción de banquetas adecuadas para personas con discapacidad, con rampas, y además con árboles”.

Asimismo, se ha trabajado en favor de las personas de talla baja, y se avanzó en la construcción de la clínica de autismo, además de que la cultura de discapacidad se trabaja de manera transversal.

Añadió que se necesita trabajar en la ciudad para revertir el rezago que se tiene, “falta mucho por hacer, pero hemos avanzado mucho”.

En tanto que dijo que son casi cien personas quienes trabajan en diversas dependencias como Parques y Jardines y la Policía de Morelia, quienes tienen alguna discapacidad auditiva o motora.

Por otra parte, compartió que el testimonio del secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Pedro Núñez González, quien actualmente padece una discapacidad visual, “sirve como ejemplo de que no todos tenemos una discapacidad de manera afortunada, pero no quiere decir que no la vayamos a tener y tenemos que trabajar en solidaridad con quienes sí la tienen porque quizá tengamos alguna discapacidad de movilidad con la edad”.

SHA