Gran afluencia turística en Morelia, previo a la celebración de Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia vivió un fin de semana extraordinario, previo a las celebraciones del Día de Muertos este próximo 1 y 2 de noviembre, registrando una alta afluencia de familias morelianas y turistas que llenaron calles, plazas, y espacios culturales; lo que proyecta a Morelia como uno de los principales destinos turísticos de México durante esta tradicional festividad.

Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo de Morelia (SECTUR) destacó que los espacios públicos que embelleció la administración municipal, a través de su dependencia, ya se encuentran listos desde el pasado fin de semana, lo que ha llenado de color, música y tradición todo el primer cuadro de la ciudad; a esto se suman actividades para todas las edades, promovidas por el Gobierno que encabeza el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.