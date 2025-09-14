“Gracias al pueblo Purépecha soy lo que soy”: Claudia Sheinbaum

“El pueblo Purépecha nos transformó, nos convertimos en personas generosas como el pueblo Purépecha, aprendimos que la comunidad lo es todo, aprendimos que la solidaridad en los pueblos indígenas no se puede encontrar en ningún otro lado del mundo, por eso, gracias al pueblo Purépecha soy lo que soy”, enfatizó.

Por ello, Sheinbaum Pardo indicó que después de rendir su informe el 1 de septiembre ante el Congreso de la Unión y su mensaje en Palacio Nacional, decidió inaugurar una nueva forma de dar estar rendición de cuentan, por eso está visita a todas las entidades de la República.

Subrayó que Michoacán es el estado número 15 que ha visitado en dos fines de semanas, de esta gira de rendición de cuentas, que concluirá el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

BCT