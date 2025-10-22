“Grabar no salva vidas… ¡llamar sí!” Campaña en Morelia contra inacción en emergencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia ha lanzado una nueva campaña de concientización con el mensaje: “Grabar no salva vidas… ¡llamar sí!”. A través de esta campaña, la corporación invita a los ciudadanos a actuar rápidamente y llamar al número de emergencias 443 113 5000 en lugar de solo grabar situaciones de peligro o accidentes.
En situaciones críticas, cada segundo cuenta, y la Policía de Morelia hace un llamado a ser testigos activos. En lugar de compartir videos en redes sociales o grabar, lo más efectivo es reportar lo que ocurre con claridad y calma a los números oficiales.
Tu llamada puede marcar la diferencia en la rapidez con que se resuelvan emergencias o se coordinen respuestas.
¿Cómo actuar en una emergencia?
Llama inmediatamente al 443 113 5000.
Reporta con calma lo que estás viendo.
Sé claro en los detalles que puedas proporcionar, como la ubicación, la situación y si hay personas involucradas.
Mantén la calma mientras los servicios de emergencia llegan al lugar.
Recuerda: ser testigo no es suficiente; ser solidario salva. La Policía de Morelia resalta que la solidaridad y rapidez de la ciudadanía son fundamentales para resolver situaciones críticas y prevenir tragedias.
