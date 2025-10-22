“Grabar no salva vidas… ¡llamar sí!” Campaña en Morelia contra inacción en emergencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia ha lanzado una nueva campaña de concientización con el mensaje: “Grabar no salva vidas… ¡llamar sí!”. A través de esta campaña, la corporación invita a los ciudadanos a actuar rápidamente y llamar al número de emergencias 443 113 5000 en lugar de solo grabar situaciones de peligro o accidentes.

En situaciones críticas, cada segundo cuenta, y la Policía de Morelia hace un llamado a ser testigos activos. En lugar de compartir videos en redes sociales o grabar, lo más efectivo es reportar lo que ocurre con claridad y calma a los números oficiales.

Tu llamada puede marcar la diferencia en la rapidez con que se resuelvan emergencias o se coordinen respuestas.