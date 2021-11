Golpean y asaltan a familia en pleno Centro Histórico de Morelia

La mujer afectada contó que entre cuatro de los agresores golpearon a su marido, uno de ellos portaba una vestimenta o disfraz de policía, otro una camisa negra o azul marino con rayas y la joven agresora de tez morena y cabello chino vestía una blusa rosa.

“Intenté agarrarlo (al agresor) para que no golpeara a mi esposo, estaba claro que con cuatro no podría; volteó y me golpeó muy feo, junto con la chava (…). Yo me defendí, pero después llegaron otros dos y me patearon mi cabeza, a consecuencia de eso me pegan en el ojo izquierdo al igual que mi esposo, y al ver que eran tres hombres y la mujer contra mí, no me quedó de otra más que decir que por favor se calmaran, mis bebés estaban muy asustados”.

En su denuncia la mujer afirmó que unos señores de los puestos salieron en su ayuda con unos palos y ahuyentaron a los agresores, mientras tanto, los afectados corrieron hacia la avenida Madero con unos policías que estaban en la zona, sin embargo, los elementos de seguridad mencionaron que “si no había muertos o heridos de gravedad no podía hacer nada, sin más ni menos vieron que nos golpearon y los dejaron ir (a los agresores)”.

Además, refirió que los policías solo se limitaron en sugerir que la familia acudiera a poner la denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE), con los nombres completos y dirección de los agresores.

“No se vale, tengo a mis bebés y estoy por internarme para cirugía, me dicen los doctores que la posibilidad de perder mi ojo es bastante alta”.

Mencionó que además de los golpes que recibieron, los agresores lograron llevarse la cartera de su esposo con 4 mil 600 pesos en efectivo, así como la identificación a nombre de Edgar Chávez y su tarjeta del banco.

Por lo que los afectados pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con estas cinco personas que a plena luz del día golpearon a la familia y les robaron sus pertenencias.