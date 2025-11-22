Golpe al narco, aseguran más de 10 kg de cocaína y fentanilo en carrito de paletas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación conjunta de seguridad enmarcada en el Plan Michoacán, autoridades federales lograron el aseguramiento de 10.230 kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y comprimidos de fentanilo.

La droga estaba oculta dentro de un carrito de paletas, interceptado en una empresa de paquetería.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía de envíos, ubicada sobre la importante carretera Morelia–Salamanca.