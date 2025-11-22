Golpe al narco, aseguran más de 10 kg de cocaína y fentanilo en carrito de paletas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación conjunta de seguridad enmarcada en el Plan Michoacán, autoridades federales lograron el aseguramiento de 10.230 kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y comprimidos de fentanilo.
La droga estaba oculta dentro de un carrito de paletas, interceptado en una empresa de paquetería.
El operativo se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía de envíos, ubicada sobre la importante carretera Morelia–Salamanca.
El aseguramiento fue por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la SSPC, Marina, Defensa y la Guardia Nacional (GN), quienes inspeccionaron el paquete sospechoso.
En su interior, localizaron envoltorios que contenían 4.850 kilogramos de cocaína y 5.380 kilogramos de comprimidos de fentanilo.
Por el aseguramiento de más de 10 kilogramos de sustancias ilícitas, las autoridades han iniciado la correspondiente carpeta de investigación para determinar el origen y el destino final de la mercancía, valuada en una alta cifra.
