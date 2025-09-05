Morelia

Gobierno municipal y estatal coordinan celebración patriótica en Morelia

Gobierno municipal y estatal coordinan celebración patriótica en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del trabajo coordinado entre el estado y el municipio para la organización de las Fiestas Patrias en Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor

En este marco, Yankel Benítez destacó que el Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, tiene listo un programa de actividades cívicas, culturales y artísticas, para celebrar en grande en Morelia, el orgullo de ser mexicano.

Entre las actividades que tienen programas el gobierno municipal se encuentra:

  • Feria del Pozole y la Quesadilla, en Tenencia Morelos (15 y 16 de septiembre)

  • Feria del Uchepo y la Corunda, en Tiripetío (12 al 14 de septiembre)

  • Festival del Buñuelo y el Tamal, en el Templo Mater Dolorosa (6 y 7 de septiembre)

  • Verbena popular en Av. Madero y Abasolo (30 de septiembre)

