Gobierno municipal y estatal coordinan celebración patriótica en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del trabajo coordinado entre el estado y el municipio para la organización de las Fiestas Patrias en Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor

En este marco, Yankel Benítez destacó que el Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, tiene listo un programa de actividades cívicas, culturales y artísticas, para celebrar en grande en Morelia, el orgullo de ser mexicano.