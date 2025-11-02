Gobierno identifica a responsables de irrupción en Palacio; habrá sanciones

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión o daño contra el patrimonio de las y los michoacanos, y anunció que se procederá conforme a derecho para sancionar las conductas que resulten responsables de estos hechos.

El encargado de la política interna señaló que ya se tienen ubicados a los personajes que incitaron a los actos vandálicos, mismos contra los que se procederá conforme a la ley.