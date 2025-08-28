Gobierno de Morelia y Embajada de Portugal invitan a la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Embajada de Portugal en México y el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invitan a la IV edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura (Filllm), que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre con esta nación europea como país invitado.

La feria que llega este año a su cuarta edición, refrenda el compromiso del Gobierno Municipal con la cultura y el derecho que todos los ciudadanos tienen a la lectura, resaltó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.

Chávez Alcaraz detalló que la Fillm contará con la participación de más de 100 editoriales, tanto internacionales como nacionales y locales, así como la presencia de más de 40 destacados escritores.

Leonardo Curzio, Guillermo Fadanelli, Rocío Cerón, Nacho Lozano, Andrés Cota, Andrea Chapela, Juan Miguel Zunzinegui, David Anuar, Jorge Comensal, Elisa de Gortari, Juan Gedovius, Daniel Herrera, Julia Santibañez, Vicente Alfonso, JM Servi y Manya Loria, además de los portugueses Patricia Portela y Afonso Cruz, son algunos de los autores que formarán parte de la fiesta de libros y lectura en Morelia.

La secretaria adelantó que se presentarán tres exposiciones fotográficas: “Portugal es arte” en el Boulevard García de León y el Tec Milenio, y “José Saramago. Volver a los pasos dados”, en la UNAM Centro Cultural Morelia.

A su vez, el embajador de Portugal, Manuel Carvalho, agradeció la invitación del presidente Alfonso Martínez para participar y resaltó que esta actividad es una de las más importantes de la agenda que tiene Portugal en el marco de los 160 años de relación diplomática.

Nadia López García, coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y José Alberto Parra García, secretario de la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México (Caniem), acompañaron a la secretaria de Cultura de Morelia y al embajador de Portugal durante el anuncio.

Para el Gobierno de Morelia, la lectura no es solo una habilidad, sino una herramienta esencial para el desarrollo personal, la participación ciudadana, el acceso a la cultura y la construcción de una cultura de paz en el objetivo de crear el mejor lugar para vivir.

RYE