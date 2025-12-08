Gobierno de Morelia y CEDH firman convenio de colaboración en materia de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), con el cual se impulsa la colaboración y coordinación entre ambas instituciones.

Desde el Centro Administrativo de Morelia (CAM) se realizó la firma del convenio, que, de acuerdo con la síndica municipal Susan Melissa Vázquez, se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Aunado a esto, Josué Alfonso Mejía Pineda, presidente estatal de la CEDH, resaltó que, bajo la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, se ha impulsado un protocolo para garantizar los derechos humanos desde el actuar de los servidores públicos, aspecto que —indicó— buscarán replicar en otros municipios.

“Todos los servidores públicos tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, en este caso de las y los morelianos (…)”, resaltó el ombudsperson, además de destacar que en una de las administraciones del edil de Morelia se realizó una disculpa pública ante una violación de derechos humanos, esto pese a que no ocurrió en su gestión.