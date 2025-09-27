Gobierno de Morelia retira escombro en salida a Quiroga

Con el uso de 2 retroexcavadoras, 5 camiones, una barredora y el trabajo de 5 cuadrillas integradas por 20 personas, se retiraron aproximadamente 35 metros cúbicos de material que obstaculizaban los carriles centrales.

El secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa, explicó que al igual que en esta vialidad, la administración local interviene puntos prioritarios de la capital para garantizar un tránsito seguro, sobre todo en esta temporada de lluvias.