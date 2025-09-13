Morelia

Gobierno de Morelia, respalda e impulsa obras que generen desarrollo: Alfonso Martínez

Aporta municipio predio para realización de periférico
Publicado

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- En el arranque del 5° segmento del segundo anillo periférico de Morelia, el presidente, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el Gobierno Municipal respalda las obras que traigan un beneficio para las y los morelianos, por ello, en este caso específico, se autorizó la construcción -en uno de sus tramos- sobre un predio municipal.

Con la presencia del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; el alcalde de Charo, Gabriel Molinero; funcionarios estatales, legisladores, entre otros invitados, Alfonso Martínez comentó que este tipo de obras marcan tendencia y cambian la historia de una región.

Por ello, recordó que el Ayuntamiento de Morelia facilitó un terreno para la construcción del anillo periférico, que ayudará a mejorar la conectividad de Morelia y su zona conurbada.

Se trata de un predio propiedad del municipio, con una superficie de 51 mil 398.85 metros cuadrados, mismo que se ubica del kilómetro 57+405.84 al 57+976.75, al oriente de la capital que facilita el trazo de la obra.

"Esto se comenta -dijo- solamente para que quede constancia y hacer patente que el municipio de Morelia es un gran aliado de estas obras tan importantes" subrayó.

