Gobierno de Morelia rehabilita centros de salud en tenencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de las familias morelianas, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Bien Común y Política Social, lleva a cabo la rehabilitación de los centros de salud en diversas tenencias de Morelia.
Estas acciones permiten mejorar la infraestructura de las clínicas locales y, al mismo tiempo, acercar a la población servicios de salud primaria como atención dental, orientación nutricional, apoyo psicológico y consultas de medicina general, beneficiando directamente a quienes más lo necesitan en sus propias comunidades.
Al respecto, la titular de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó: “En Morelia trabajamos para que la salud esté al alcance de todas y todos. La rehabilitación de los centros de salud es una muestra de nuestro compromiso por ofrecer espacios dignos y servicios integrales que fortalezcan la calidad de vida de las familias”.
BCT