Gobierno de Morelia refuerza labores de mantenimiento de señalética en la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), continúa reforzando la seguridad de peatones y automovilistas, con jornadas de balizamiento y mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Esta semana, el equipo de mantenimiento de la SEDUM, denominado Cebras, realizó trabajos de balizamiento en reductores de velocidad de importantes vialidades como: Avenida Poliducto, Avenida Poniente Adolfo López Mateos, Avenida Juan Pablo II, Avenida Villas del Monte, Calle JJ Tablada, y Avenida La Joya.