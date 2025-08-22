Gobierno de Morelia reconoce la entrega y heroísmo de bomberos

Durante su participación, el Comandante Rodrigo Camacho Sánchez, Jefe del Departamento de Bomberos de Morelia destacó la preparación de cada uno de los integrantes, que constantemente se están capacitando para poder actuar con oportunidad y profesionalismo ante los llamados de la ciudadanía.

“Somos una familia muy unida. Somos 48 bomberos y bomberas que dentro de todo estamos como muéganos siempre. Comemos juntos, desayunamos; al momento de salir a una emergencia, para nosotros es vital el compañerismo. Entonces yo quiero felicitar a cada uno de ustedes por las ganas, por el empeño, el profesionalismo que ponen día a día”, expresó el Comandante Camacho Sánchez.

A su vez, el Coordinador Francisco Lara detalló que, al día de hoy, la corporación ha atendido más de 1,500 llamados, como incendios, emergencias, rescates, y atenciones médicas de urgencia; afirmando que es una estadística fría, pero que refleja la actividad que tienen las 24 horas del día que dura la guardia de cada uno de ellos.