Gobierno de Morelia proyecta museo en Palacio Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Palacio Municipal de Morelia podría albergar el primer museo bajo resguardo del Ayuntamiento, el cual se prevé que no tenga costo de entrada, destacó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia.
En entrevista, la funcionaria explicó que la propuesta de concretar un museo en el Palacio Municipal se integra en la Ley de Ingresos para 2026, enviada al Congreso del Estado para su respectiva aprobación o modificación.
“La Ley de Ingresos que se aprobó este año también prevé las actividades que vienen para el año que entra en materia de turismo, cultura y de varios temas del Ayuntamiento […]”, subrayó.
Chávez Alcaraz recordó que con anterioridad el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ya había anunciado que el Palacio Municipal contaría con un área destinada a salas para un museo; sin embargo, señaló que aún no se ha definido el enfoque específico que tendría esta iniciativa.
Agregó que por el momento no se cuenta con un monto definido de inversión, ya que se está valorando el proyecto integral. Explicó que se trata de una propuesta en la que participarían distintas áreas del Ayuntamiento, e incluso sería necesario establecer mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para adaptar los espacios conforme a la normativa correspondiente.
“Estamos buscando cuál es la mejor vocación para darle vida a este museo. La idea es que sea un espacio abierto y gratuito, pero siempre hay que considerar que, dependiendo del proyecto que se elija, también hay cuotas de mantenimiento […]”, precisó.
Asimismo, la secretaria señaló que el gasto de mantenimiento de un museo es considerable. Sin embargo, tal y como se propone en la Ley de Ingresos, la entrada sería sin costo, al igual que todas las actividades de la Secretaría de Cultura, afirmó.
En ese sentido, la secretaria subrayó que desde la dependencia que encabeza se trabaja para que el acceso a la cultura sea totalmente asequible para todas y todos. Finalmente, compartió que el plan es comenzar con el proyecto el próximo año y poder anunciar con certeza la vocación del museo, el cual, de aprobarse, sería el primero bajo resguardo del municipio.
Cabe resaltar que en distintas ocasiones la secretaria Fátima Chávez ha destacado la importancia de impulsar actividades culturales gratuitas y que, además, no se limiten únicamente a recintos institucionales.
Por ejemplo, la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura) cuenta con el proyecto Museos al Aire Libre, cuyo objetivo es rescatar el espacio público y llevar expresiones culturales a zonas de gran afluencia, para que la ciudadanía, en su caminar diario, pueda apreciar distintas obras.
Una de estas exposiciones se realizó meses atrás en Plaza de Armas, donde se instalaron mamparas con fotografías de la artista Elsa Escamilla, en su exposición Presencia absoluta. Las mujeres de la Nación Purépecha, en la cual la autora se enfocó en visibilizar a las mujeres purépechas de comunidades como Cheranástico, Cherán y Santa Fe de la Laguna.
Así como esta exposición, la Secultura impulsa conciertos, presentaciones editoriales, conferencias y distintos talleres que se llevan a cabo cada mes de forma gratuita y en espacios públicos. Estas actividades pueden consultarse en el siguiente enlace: https://cultura.morelia.gob.mx/inicio/cartelera, el cual se actualiza mensualmente con la programación disponible para toda la población.
