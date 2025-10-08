Gobierno de Morelia proyecta museo en Palacio Municipal

Chávez Alcaraz recordó que con anterioridad el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ya había anunciado que el Palacio Municipal contaría con un área destinada a salas para un museo; sin embargo, señaló que aún no se ha definido el enfoque específico que tendría esta iniciativa.

Agregó que por el momento no se cuenta con un monto definido de inversión, ya que se está valorando el proyecto integral. Explicó que se trata de una propuesta en la que participarían distintas áreas del Ayuntamiento, e incluso sería necesario establecer mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para adaptar los espacios conforme a la normativa correspondiente.

“Estamos buscando cuál es la mejor vocación para darle vida a este museo. La idea es que sea un espacio abierto y gratuito, pero siempre hay que considerar que, dependiendo del proyecto que se elija, también hay cuotas de mantenimiento […]”, precisó.

Asimismo, la secretaria señaló que el gasto de mantenimiento de un museo es considerable. Sin embargo, tal y como se propone en la Ley de Ingresos, la entrada sería sin costo, al igual que todas las actividades de la Secretaría de Cultura, afirmó.

En ese sentido, la secretaria subrayó que desde la dependencia que encabeza se trabaja para que el acceso a la cultura sea totalmente asequible para todas y todos. Finalmente, compartió que el plan es comenzar con el proyecto el próximo año y poder anunciar con certeza la vocación del museo, el cual, de aprobarse, sería el primero bajo resguardo del municipio.