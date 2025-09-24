Gobierno de Morelia interviene luminarias en tenencia Santiago Undameo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado Sustentable, informó sobre las acciones realizadas en la tenencia Santiago Undameo, con el objetivo de mejorar la iluminación pública y garantizar un entorno más seguro para la comunidad.

En ese sentido, el secretario, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, comentó que la intervención se ajusta a la política del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, la cual busca construir un entorno más seguro en la citada comunidad, para así brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades diarias.

Los trabajos consistieron, en: calle Benito Juárez, sustitución de una fotocelda, reparación de 3 luminarias; vialidad Valladolid, reparación de 1 luminaria; calle atrás del Rastro, reparación de un circuito eléctrico; sobre 16 de Septiembre, reparación de un corte en la línea eléctrica, lo que permitió el encendido de 13 luminarias, sustitución de una luminaria OV-15 por una luminaria LED de 70 watts, sustitución de una luminaria LED existente, instalación de una nueva luminaria LED de 70 watts; instalación de una luminaria LED de 70 watts en un poste sin iluminación frente al contacto.