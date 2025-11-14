Gobierno de Morelia inaugura la 22ª edición de la Feria Gastronómica, en la Plaza Valladolid

Por su parte, Isaac Díaz González, presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México, felicitó a las y los expositores por su participación y agradeció la difusión otorgada a esta feria. Subrayó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el tejido social e incentivar la economía local.

Asimismo, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de Sefeco, expresó su entusiasmo por esta nueva edición y reiteró el compromiso de la dependencia para impulsar eventos que promuevan la gastronomía local y generen desarrollo económico. Señaló que, desde la Secretaría, se brindan las herramientas necesarias para garantizar el éxito de estas iniciativas mediante el trabajo coordinado.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana de la amplia variedad de platillos típicos que ofrece la feria. Las autoridades desearon el mayor de los éxitos a todas y todos los participantes.

mrh