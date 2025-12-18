Gobierno de Morelia inaugura Exposición ‘Origen y Destino Migrante’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un mensaje que hace visible esta importante causa mediante el arte y la memoria, el Gobierno Municipal realizó la inauguración y corte de listón de la Exposición “Origen y Destino Migrante” este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, en el Colegio de Morelia (CM).

El coordinador del Gabinete del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, recordó que la solidaridad y atención a los migrantes es un tema central para el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En ese sentido, esta exposición cumple con hacer visible la lucha y el valor de los paisanos.

El director de Atención al Migrante, Daniel Aguilar Guillén, coincidió en la importancia de hacer visible la causa de los connacionales, así como refrendó que la instrucción del alcalde es redoblar las labores de su Dirección hacia los migrantes morelianos, michoacanos y mexicanos.