Gobierno de Morelia impulsa Plan Familiar de Protección Civil para fortalecer prevención en hogares: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva reiteró el llamado a la ciudadanía a contar con un Plan Familiar de Protección Civil, como una medida clave para estar preparados ante cualquier emergencia.

En este sentido, comentó que desde la Secretaría del Ayuntamiento se impulsan acciones permanentes para orientar y atender a las vecinas y vecinos de Morelia, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, reforzando la prevención como eje central de la seguridad ciudadana.

Yankel Benítez destacó que así como los establecimientos comerciales y de servicios están obligados por reglamento a contar con un plan de protección civil, señalética, extintores, botiquín y capacitación, las viviendas también deben asumir esta responsabilidad para reducir riesgos y salvar vidas.

Subrayó la importancia de que las familias se reúnan en casa —incluyendo niñas, niños, personas adultas mayores y todos sus integrantes— para dialogar y definir cómo actuar ante distintas situaciones de emergencia, como sismos, incendios, inundaciones, apagones o accidentes, identificando rutas de evacuación, puntos de reunión y números de emergencia.

Asimismo, Yankel Benítez recomendó contar con un botiquín de primeros auxilios, una mochila de emergencia equipada con documentos importantes, agua, cargador, batería, impermeable y artículos básicos, así como disponer de un extintor y saber utilizarlo correctamente. También enfatizó la importancia de realizar simulacros en casa y mantener las salidas libres de obstáculos.

BCT