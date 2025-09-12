Morelia

Gobierno de Morelia impulsa novedoso ejercicio de auditoría de desempeño

Con encuestas, la ciudadanía podrá valorar y calificar el impacto de las obras públicas
Gobierno de Morelia impulsa novedoso ejercicio de auditoría de desempeño
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene a la vanguardia en el ejercicio de políticas públicas orientadas a la transparencia y participación ciudadana, al poner en marcha un modelo de auditoría de desempeño en el que las y los morelianos podrán estimar el valor de 3 proyectos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

La contralora, María del Carmen López Herrejón, explicó que el Gobierno de Morelia no solo realiza obras y acciones, sino también verifica que cumplan con el objetivo que fueron hechas, además de revisar el valor que aportan a la vida de la ciudadanía.

En este tenor, resaltó que la Contraloría impulsa un novedoso modelo de auditoría de desempeño de gestión, que permitirá evaluar 3 acciones gubernamentales estratégicas: el Centro Autismo Morelia, Parque Lineal del Bulevar García de León y el Centro Administrativo de Morelia.

Te puede interesar:
Inicia INE Michoacán auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad
Gobierno de Morelia impulsa novedoso ejercicio de auditoría de desempeño

María del Carmen López Herrejón, comentó que el objetivo es conocer, mediante encuestas, -que ya se están realizando- la percepción de las y los morelianos sobre el impacto que estas acciones tienen en su calidad de vida, y así proveer información importante que permitirá a la administración tomar decisiones en proyectos futuros y la continuidad de otros.

La contralora municipal invitó a la ciudadanía a participar en este novedoso ejercicio, aportando sus ideas y siendo parte en la construcción de Morelia, como la mejor ciudad para vivir.

mrh

gobierno de Morelia
auditoría de desempeño
Plan Municipal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com