Gobierno de Morelia impulsa novedoso ejercicio de auditoría de desempeño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene a la vanguardia en el ejercicio de políticas públicas orientadas a la transparencia y participación ciudadana, al poner en marcha un modelo de auditoría de desempeño en el que las y los morelianos podrán estimar el valor de 3 proyectos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

La contralora, María del Carmen López Herrejón, explicó que el Gobierno de Morelia no solo realiza obras y acciones, sino también verifica que cumplan con el objetivo que fueron hechas, además de revisar el valor que aportan a la vida de la ciudadanía.

En este tenor, resaltó que la Contraloría impulsa un novedoso modelo de auditoría de desempeño de gestión, que permitirá evaluar 3 acciones gubernamentales estratégicas: el Centro Autismo Morelia, Parque Lineal del Bulevar García de León y el Centro Administrativo de Morelia.