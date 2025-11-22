Gobierno de Morelia impulsa jornada ciudadana de limpieza en Villas de la Loma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, encabezó este sábado una jornada ciudadana de limpieza en el Fraccionamiento Villas de la Loma, al poniente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer entornos seguros, limpios y ordenados para la convivencia de las familias morelianas.

En esta intervención participaron brigadas de las Direcciones de Alumbrado, Residuos Sólidos, y Parques y Jardines, que realizaron un mantenimiento integral del área.