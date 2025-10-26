Gobierno de Morelia entrega medicamentos a clínicas Ricardo Flores Magón y Lomas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de seguir fortaleciendo la salud de las y los morelianos, el gobierno encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar llevó a cabo la entrega de medicamentos en las clínicas Ricardo Flores Magón y Lomas del Pedregal, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos de calidad y mejorar la atención a quienes más lo necesitan.

De esta forma, la Secretaría de Bien Común y Política Social continúa impulsando acciones que contribuyen al bien común de la población, asegurando que los Centros de Salud Municipales cuenten con los insumos necesarios para brindar atención médica oportuna y eficiente.