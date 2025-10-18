Gobierno de Morelia da mantenimiento integral al área verde de la 5 de Diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de brindar espacios públicos para las familias, que abonen en tener el mejor lugar para vivir, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de mantenimiento al área verde de la 5 de Diciembre.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuyo titular es el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, desde temprana hora comenzaron la poda de árboles cuyas hojas y ramas crecieron considerablemente durante la temporada de lluvias.