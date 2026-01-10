Gobierno de Morelia da mantenimiento a canchas de Hacienda Tiníjaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia continúa con labores permanentes para recuperar espacios públicos para la ciudadanía, por lo que personal de la Secretaría de Servicios Públicos cumplió este sábado una jornada integral de limpieza y mantenimiento en el fraccionamiento Hacienda Tiníjaro.

Personal de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, realizaron labores de poda de pasto, limpieza y retiro de vegetación en las canchas y área verde de este fraccionamiento ubicado en el poniente de la capital.