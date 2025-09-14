Gobierno de Morelia consolida creación de Parque Urbano en Xangari

Este acto jurídico forma parte de los proyectos del programa de Presupuesto Participativo, en el que se promueve la visión ciudadana en trabajo conjunto con la autoridad municipal, enfocado en la recuperación y rehabilitación de espacios públicos. El proyecto destacado es la creación de un Parque Urbano en el fraccionamiento Xangari, con una superficie superior a los 6,000 metros cuadrados.

Este espacio contempla: Mejoramiento integral del área; Instalación de juegos infantiles; Creación de un gimnasio al aire libre; Renovación de canchas de fútbol y basquetbol.

El contrato de comodato tendrá una vigencia de 5 años, consolidando un esfuerzo conjunto para beneficiar a la ciudadanía mediante la recuperación de espacios públicos que promuevan la convivencia, el deporte y la recreación.

BCT