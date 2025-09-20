Gobierno de Morelia, ciudadanía e iniciativa privada realizan jornada integral en avenida Oscar Chávez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el gobierno y la ciudadanía siguen haciendo equipo para construir el mejor lugar para vivir, por ello, este sábado se llevó a cabo una jornada integral en la avenida Oscar Chávez.

“Todas estas jornadas las hacemos con participación ciudadana, hoy nos está acompañando la empresa Urvic, una empresa socialmente responsable que tiene aquí a todo su personal trabajando”, expresó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.