Gobierno de Morelia avanza en igualdad de género con ‘Mujeres al 1000x10’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su esfuerzo en pro de la igualdad de género y la independencia económica femenina, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue avanzando en el programa Mujeres al 1000x10.

Esta iniciativa llevada a cabo a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) de Morelia ha logrado capacitar a más de mil mujeres en diferentes áreas de desarrollo, como son panadería, repostería, peluquería, pintura en tela y maquillaje profesional, consolidándose así como un motor que impulsa su crecimiento personal y profesional.

Desde su lanzamiento, el programa ha llevado a cabo 70 clases muestra a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) y la Sefeco, brindando habilidades tanto prácticas como teóricas a las participantes.