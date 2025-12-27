Gobierno de Morelia atiende y embellece Bosque Cuauhtémoc

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de seguir construyendo el mejor lugar para vivir mediante la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el Bosque Cuauhtémoc.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante sus direcciones de Residuos Sólidos, y Parques y Jardines, realizaron poda de pasto y vegetación, así como barrido de hojarasca y limpieza general en la zona del Bosque Cuauhtémoc.