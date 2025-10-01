Gobierno de Morelia atiende obstrucción de caminos rurales tras afectaciones por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia activó de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias en la zona rural, tras el derrumbe registrado en la comunidad de Tumbisca, Tenencia de Jesús del Monte, derivado de las intensas lluvias de las últimas horas.

El deslizamiento provocó la obstrucción de caminos con piedras, ramas, troncos y tierra, afectando la conectividad entre Tumbisca y las comunidades de Jesús del Monte; Piedras de Lumbre y El Páramo, de San Miguel del Monte; así como El Ranchito y Parritas, pertenecientes a Atécuaro.

Gracias a la intervención inmediata de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADERM), a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, y con el apoyo de maquinaria pesada, se liberó el paso en la zona, retirando materiales que ponían en riesgo a las y los habitantes. Aunado a esto, se repararon dos socavones en el camino al Páramo, garantizando así la seguridad del tránsito.