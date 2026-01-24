Gobierno de Morelia atiende área verde en Cumbres del Quinceo con jornada integral de mantenimiento

En ese sentido, el personal de Parques y Jardines trabajó sobre una gran zona, incluyendo canchas de fútbol, baloncesto y juegos infantiles, dando mantenimiento mediante poda de vegetación y retiro de los residuos.

Con el uso de maquinaria y vehículos de carga, se removió la vegetación crecida durante la pasada temporada y se entregó un espacio despejado y listo para el uso de la ciudadanía.

El Gobierno de Morelia reafirma que, con la atención y mantenimiento a espacios que son de todos los ciudadanos, se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

