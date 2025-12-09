Gobierno de Morelia anuncia llegada de Caravana Navideña de Adopción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de generar conciencia en la sociedad sobre la responsabilidad de adopción de un animal de compañía, la directora del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), Minerva Bautista Gómez, invitó a todas las familias a la gran Caravana Navideña de Adopción, que se realizará el próximo domingo 14 de diciembre.

Acompañada de la directora de la Unidad de Atención Animal, Karla Jacqueline Durán Márquez, y la directora de Alternativas Educativas A.C., Daniela Isabel Hernández Morales, informó que 60 perritos y gatitos buscarán un hogar definitivo. Agregó que 30 de ellos desfilarán en la caravana para que los conozcas de cerca, a través de un recorrido 5:00 a 7:00 pm, cuyo punto de partida será la plaza Niños Héroes hasta la Calzada Fray Antonio de San Miguel.