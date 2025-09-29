Gobierno de Morelia acata permiso judicial para corrida de toros: Alfonso Martínez

A través de sus redes sociales, el edil aseguró que el Gobierno de Morelia actúa con respeto a la legalidad y a la división de poderes:

“El Gobierno de Morelia no organiza este evento. Un juez federal dio permiso a un particular para realizarlo”

Asimismo, explicó que mientras ese permiso se mantenga vigente, el municipio no puede suspender la corrida:

"Como el Gobierno de Morelia es respetuoso de la ley y de las decisiones judiciales, no puede impedir la corrida mientras exista ese permiso otorgado por dicho Poder"

El alcalde detalló que el Ayuntamiento respetará lo que determine el Poder Judicial y, en caso de que se revoque el amparo, se procederá a suspender el evento:

"Si el Poder Judicial decide cancelar el permiso, en ese momento el Ayuntamiento podrá suspender el evento"