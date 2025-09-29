Gobierno de Morelia acata permiso judicial para corrida de toros: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la polémica generada por la corrida de toros programada para este 30 de septiembre en la Plaza Monumental, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que el evento no es organizado por el Ayuntamiento y que se realiza en cumplimiento de un permiso judicial.
A través de sus redes sociales, el edil aseguró que el Gobierno de Morelia actúa con respeto a la legalidad y a la división de poderes:
“El Gobierno de Morelia no organiza este evento. Un juez federal dio permiso a un particular para realizarlo”
Asimismo, explicó que mientras ese permiso se mantenga vigente, el municipio no puede suspender la corrida:
"Como el Gobierno de Morelia es respetuoso de la ley y de las decisiones judiciales, no puede impedir la corrida mientras exista ese permiso otorgado por dicho Poder"
El alcalde detalló que el Ayuntamiento respetará lo que determine el Poder Judicial y, en caso de que se revoque el amparo, se procederá a suspender el evento:
"Si el Poder Judicial decide cancelar el permiso, en ese momento el Ayuntamiento podrá suspender el evento"
La corrida del 30 de septiembre ha sido señalada como ilegal por organizaciones animalistas como PETA y colectivos locales, quienes piden su cancelación inmediata. Sin embargo, los organizadores cuentan con un amparo federal vigente, que permite realizar el evento, pese a la prohibición establecida en la legislación estatal.
