Gobierno de Michoacán reitera apertura al diálogo con edil de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, el Gobierno del Estado sostendrá una reunión con el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, para dar atención puntual al tema de seguridad, confirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, el funcionario dejó en claro que la reunión deberá realizarse sin chantajes políticos, toda vez que existe un trabajo coordinado en materia de seguridad.

En ese tenor, indicó que el Gobierno de México tiene presencia en Uruapan con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones estatales, a fin de garantizar la seguridad en el municipio. Enfatizó que a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le interesan los temas de seguridad y mantiene una presencia activa en la región.

Zepeda Villaseñor recordó que suspender la obra del teleférico no solo afectaría el desarrollo de Uruapan, sino también a la ciudadanía, que mantiene expectativas sobre el proyecto. Señaló que se han destinado más de 300 mil millones de pesos para dicha obra, cerró.

SHA